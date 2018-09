¿Nicola Porcella tiene nueva pareja? Esta fue su contundente respuesta.

Nicola Porcella fue sorprendido por Choca Mandros al preguntarle sobre sus supuestas salidas con las modelos Yamila Dahabre y Leslie Shaw. El conductor de Estás en todas aclaró el tema con un extenso mensaje en vivo.

"En el cumpleaños de Peter Fajardo. Sí estaba Yamila, sí estaba Leslie, había mucha más gente y en verdad yo soy amigo de todos. A Leslie yo la conozco de 'Veri Verano', a Yamila la conozco también de hace años y en ningún momento he estado solamente con una de ellas en específico", explicó el conductor.

"Siempre que yo he terminado o he estado solo con cualquier persona que yo converse me vinculan, yo estoy solo y sigo solo. Por ahora no hay ni rubia, ni morocha, ni pelirroja, ni nada", finalizó Nicola Porcella.

