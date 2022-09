Natalie Vértiz respondió así sobre supuesto embarazo de Ale Venturo con Rodrigo Cuba

"Amiga, acá entre nos tengo que preguntarte, tú que eres amiga de Ale Venturo. ¿Está esperando un bebé con el 'Gato' Cuba? ", se animó así a preguntar el presentador a la actriz de Al fondo hay sitio, quien no pudo evitar dar su versión. Sin embargo, afirmó que ella no se caracteriza de hablar por terceras personas.

"Bueno, yo sí, es mi mejor amiga Ale, pero yo nunca me he caracterizado por hablar de tercero. Jamás me vas a ver contando algo que no sé si es cierto o no, por más que ella sea mi mejor amiga. Yo creo que es algo que solo le compete a ellos, vamos a ver adelante qué pasara", explicó la conductora.