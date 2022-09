¿Yaco Eskenazi no quiere que Natalie Vértiz tenga escena de besos en "Al fondo hay sitio"?

Al parecer a Yaco Eskenazi no pudo ocultar sus celos por las escenas que protagonizaría su esposa Natalie Vértiz con su personaje Estefanía en Al fondo hay sitio . La actriz y conductora quedó sorprendida al escuchar el inesperado comentario del exintegrante de Esto es guerra y no dudó en aclararlo.

"Muy feliz por ella y que siga creciendo y que no la manden a chapar. Mentira, que la manden a chapar extraordinariamente con Pepe y Tito , como son las dos hermanas fijo se van a enamorar los cuatro", señaló Yaco, quien no esperaba que su esposa le ponga el parche en plena entrevista.

"Te diría que estoy sorprendido, pero no lo estoy porque Natalie se ha preparado y me abandonó en un cumpleaños para hacer un taller en Los Ángeles. Me parece que está haciéndolo muy bien y está rodeada de gente muy capa. Cuando uno está en la cancha aprendes mucho mejor y me encanta ver a Estefanía y Carolina, su hermana gemela", acotó.