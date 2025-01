Natalie Vértiz y Choca Mandros estrenan temporada Estás en Todas

“Es mi cuarto año en Estás en Todas, y la verdad estoy muy feliz, de hecho, entre en pandemia, fue una sorpresa para mí, pero estoy super emocionada porque me encanta ser parte de América y trabajar con Choquita a quién admiro tanto, y que él sea mi 'partner' durante estos cuatro años, de hecho, es muy emocionante, porque es un nuevo reto todos los años para mí. El programa ha ido transformándose, pero estoy muy cómoda porque siento que va alineado con lo que me gusta hacer. Puedo dar mi opinión sin necesidad de transformarme o ser alguien que no soy, entonces, en ese sentido me encanta que el programa haya seguido ese formato, y además agradecida con el público, que nos permite ingresar a sus hogares todos los sábados en las mañanas” declaró Natalie.