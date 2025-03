La exintegrante de EEG se sinceró y aseguró que ya no quiere buscar a la mujercita. “No, no, yo no sé como lo haces (María Pía). No te voy a mentir que me da un poco de celos cuando te veo con tu hija, digo que chévere porque hacen cosas que le gustan a las dos. Mis hijos ni miran la misma película, pero bueno, quedará en una ilusión. Es demasiado difícil”, agregó.