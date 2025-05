Natalie Vértiz se emocionó por conmovedora sorpresa de su mamá

Natalie Vértiz explicó en sus redes el porqué ya no muestra a su hijo mayor Liam en sus plataformas digitales. "Principalmente por seguridad y porque sentía que estaba invadiendo su privacidad. Liam ya está más grande, más independiente y le gusta su espacio. Si bien es cierto que aún subo cosas de mis hijos de vez en cuando, no me encanta mostrarlos todo el rato por acá", comenzó diciendo.