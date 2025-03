Yaco Eskenazi orgulloso de Natalie Vértiz en 'Milán Fashion Week'

"Ella se prepara mucho. A veces como que no lo comunica, pero yo me voy dando cuenta que se va preparando, se empieza a cuidar con la comida, empieza a hacer alguna dieta especial, o a entrenar diferente, se va pruebas de ropa, hace un montón de cosas. A la vez es mamá, es esposa, es amiga. Ayer justo me dijo que se iba a juntar con unos amigos por el cumpleaños de Liam, ni me acordaba yo. La verdad que hace muchas cosas a la vez y siento mucha admiración por ella", sentenció.