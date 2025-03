Natalie Vértiz sobre 'Milán Fashion Week': "Fue todo un honor"

Asimismo, Natalie Vértiz señaló que no es fácil estar al lado de importantes marcas de lujo y confesó que no sabía que abriría la pasarela del diseñador peruano. "Obviamente, hay una organización y un trabajo en equipo gigantesco. Yo hasta lo que sabía Jorge Luis me había invitado a desfilar con él en Milán, pero no tenía la más mínima idea que iba a abrir su desfile, que, de verdad, para mí fue todo un honor, un placer", señaló.