América TV ganó premio de oro a mejor comercial por "Beto y Elena"

América Televisión también ganó premio de bronce en Branded Entertaiment of the year

América Televisión ganó en dos categoría en los Shots awards The Americas 2020. La casa televisiva se llevó el oro en la categoría en comercial del año en habla no inglesa por "Beto y Elena" ganando a importante marcas. Además obtuvo el bronce en Branded Entertainment od the year.

Beto y Elena:

Esta campaña cuenta la increíble historia entre Beto, protagonista de la serie De vuelta al Barrio, y Elena, una televidente que vive en nuestra época y que está enamorada de él.