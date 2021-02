Yahaira Plasencia: "Esto es Guerra no solamente es un programa de armar vasitos"

"Allí hay muchos chicos que son bastante emprendedores, no es fácil estar ahí, ojo, hay que aclararlo", dijo Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia es integrante de la temporada 2021 de Esto es Guerra y se dijo que esa decisión no sería buena para su faceta como cantante. Sin embargo, su productor Sergio George opina lo contrario y la misma salsera también lo aclara.

"De verdad que yo agradezco mucho a Esto es Guerra, a Peter, a toda la gente que me está apoyando, porque Esto es Guerra no solamente es un programa de armar vasitos, créanme que no lo es. Allí hay muchos chicos que son bastante emprendedores, tienen empresas, entrenan todo el tiempo, no es fácil estar ahí, no lo es, así que no es un programa solamente de armas vasitos, ojo, hay que aclararlo", declaró.

"Es verdad, yo también pienso lo mismo, creo que Esto es Guerra es una vitrina súper importante para muchos artistas, para actores, para cantantes, bailarines, de todo en realidad. Yo creo que, de verdad, no lo pensaba pero me está ayudando un montón sobre todo con marcas que me están llamando por la exposición que estoy teniendo", agregó.

