Yaco Eskenazi: "La foto de Natalie y Diego Boneta me dio un poco de cólera"

Natalie Vértiz y Diego Boneta grabaron juntos para una marca publicitaria y, al terminar su trabajo, la modelo aprovechó en tomarse fotos con el protagonista de "Luis Miguel, la serie". Sin embargo, una imagen en especial no le gustó a su esposo Yaco Eskenazi.

En su visita a En boca de todos, la pareja se pronunció sobre esa situación. "Esa foto, la de cabeza con cabeza, debo decir, me dio un poco de cólera. Después ya lo vi, me tomé mi foto, y vi que no es tanta la diferencia, me llevará un puntito y medio con las justas", contó Yaco Eskenazi.

"Esa foto no me gustó, es más, me acuerdo que apenas la vi, le escribí a Natalie y le dije, tiene que ser así, cabeza con cabeza. Pero después cuando conocí a Diego con su enamorada me hice su causa y le pedí la foto", bromeó el esposo de Natalie Vértiz sobre su encuentro con el actor Diego Boneta.

