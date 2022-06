¿Tula Rodríguez se hará reducción de papada? Así sería su "nuevo rostro"

Tula Rodríguez vuelve a protagonizar titulares por una supuesta reducción de papada y armonización facial para estilizar su rostro. Ricardo Rondón encaró a la conductora y le preguntó si es verdad que ya no quiere tener "cara de papa". "No, señores, lo que pasa es que me fui al spa para hacerme un tratamiento, pero lo han sacado como si me fuese a operar, no me voy a operar", respondió su compañera.