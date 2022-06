Korina Rivadeneira aceptó conciliar con Tula Rodríguez, pero este "coqueteo" con Mario Hart la enfureció

Korina Rivadeneira y Mario Hart llegaron hasta un "juicio" en vivo con En boca de todos después que los retiraron del set hace algunos días. El "juez" Tomás Angulo dictó sentencia contra cada uno de los implicados y una de sus últimas medidas fue la reconciliación ante cámaras . Tula Rodríguez no estuvo muy de acuerdo con la decisión, sobre todo por los "enfrentamientos" que ha tenido con la pareja.

"En su condición de mujer, madre, conductora, usted tiene que dar el ejemplo y le ha faltado el respeto a esta pareja, sobre todo a la señora Korina, sobre todo acercándose provocativamente con coqueteos, tengo la sentencia para usted. Por coquetear con Mario Hart, en presencia de su señora, este lunes no viene al programa y será reemplazada por la misma Korina , además su sueldo pasa para ella", dictó Tomás Angulo .

"Yo normal en no venir, pero no me descuenten por favor", pidió Tula Rodríguez, quien cogió la mano de Korina Rivadeneira y la abrazó como muestra de la conciliación. Luego fue el turno de Mario Hart y la conductora se demoró varios segundos en darle un abrazo, hasta que la modelo se dio cuenta y los separó, al punto que casi deja sin corona a la "Reina de la papa".