Korina Rivadeneira y Mario Hart revelan que "los trajeron con mentiras" a En boca de todos

"Quiero avisarles, por si acaso, que nos han traído con engaños, nos dijeron que íbamos a Emprendedor ponte las pilas, no a este programucho , nos dijeron que íbamos a hablar de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio. No, no, yo dije que nunca más iba a pisar este set. Amor, ya vámonos", dijo muy molesto Mario Hart , a quien minutos antes se le vio prácticamente obligado a entrar al magazine.

Korina Rivadeneira también se mostró enojada y entró para exigir una explicación. Aunque Tula Rodrígue z pidió que no recuerden el bochornoso momento que pasaron, la producción volvió a emitir las imágenes cuando "invitaron a retirarse" a los esposos Hart Rivadeneira . Ricardo Rondón fue el más contundente y por ello los invitados esperaron las disculpas públicas de su parte, pero no las dio.

"No entiendo cómo son capace de volver a pasar ese video. Además se nota que no hay comunicación con tu gente de producción porque nos han estado rogando todo el fin de semana para que vengamos", reveló Mario Hart, quien hace unos días solo aceptó conversar en la puerta de su casa con el reportero "El Chino". En ese momento, el piloto no aceptó las disculpas de Tula Rodríguez y afirmó que él no habla con los conductores.