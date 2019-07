Tula Rodríguez: Ducelia Echevarría comparó su vestido con una cortina.

Tula Rodríguez sorprendió en Divas EEGcon un look diferente, usando un sexy vestido color perla, pero a Ducelia Echevarría no le gustó para nada. La guerrera aseguró que la conductora le "quitó la cortina de su casa".

"Yo estaba pensando, salí de mi casa y no vi mi cortina. Entonces, usaste mi cortina Tula. Es más, acá te ves mucho más regia con esos vestidos escotados y no han aprovechado tu silueta", fue el comentario de Ducelia Echevarría.

La conductora de En boca de todos solo sonrió y dijo que sí, se sintió diferente, no es un look con el que normalmente anda, no es su estilo, pero ese día quiso variar y atreverse.

"Por ejemplo, el conjunto que tienes es bonito, pero yo no me lo pondría, cada uno se pone lo que quiere, y me sentí cómoda así, como hoy me siento cómoda de rojo, de lacia, no importa lo que te pongas, es quién se lo pone", respondió Tula Rodríguez.

