Tilsa Lozano: Vanessa Terkes me cae mal, trabajé con ella y fue una tortura.

Tilsa Lozano sorprendió a todos los conductores del programa al revelar que tiene una rencilla con Vanessa Terkes porque antes trabajó en un reality y fue una "tortura".

"Simplemente cae mal porque trabajé con ella y fue una tortura. No todos no llevamos bien. Igual no le deseo el mal, no me parece una chica mala y no la conozco. Si tengo que trabajar con ella y compartir nuevamente, normal trabajo con ella", sentenció Tilsa Lozano.

