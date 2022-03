Tilsa Lozano quiere invitar a Miguel Hidalgo a su boda con Jackson Mora: "Tenemos una muy buena relación"

Tilsa Lozano visitó el set de En boca de todos y dio detalles de su boda con Jackson Mora. "¿Verdad, mentira o chisme que en tu matrimonio estará como invitado Miguel Hidalgo, el padre de tus dos hijos?", le preguntaron a la modelo, quien no descartó esa posibilidad.

"Es chisme pero lo voy a aclarar, en realidad lo hemos conversado y yo por supuesto que lo invitaría y lo puedo invitar, ya lo he conversado con Jackson y él también invitaría a la mamá de su hijo. Me parece que es lo más bonito siempre llevar la fiesta en paz", contó Tilsa Lozano.

"No hay ningún problema con Jackson, pero todavía es un chisme porque no hay nada concreto y aún no hemos mandado las invitaciones ni nada. Pero sí ha sido un tema que hemos conversado ambos, porque tanto Jackson con la mamá de su hijo y yo con el papá de mis hijos (Miguel Hidalgo) tenemos una súper buena relación", agregó la novia de Jackson Mora.