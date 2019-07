Spheffany Loza: "Todo el mundo sabe que Sheyla Rojas no baila"

¡No sabe bailar! Spheffany Loza no está de acuerdo con la elección de Sheyla Rojas como participante del reality de baile Divas EEG. La modelo afirmó que debieron traer a bailarinas profesionales.

"Nunca la han visto bailar y todo el mundo sabe que no baila, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tanto va a demostrar en la cancha", dijo Spheffany Loza en su visita a En boca de todos.

"(Sheyla Rojas) no merece estar, si van a traerme una Brenda Carvalho, una Chabelita (Isabel Acevedo), con ese nivel, me traigo a otras bailarinas profesionales, pero no a una Sheyla, a una Flavia Laos, ya pues, que sigan modelando no más", fue el contundente mensaje sobre la conductora.

