Romina Lozano "destruyó" el look de Flavia Laos en Divas EEG

¡No le gustó! Romina Lozano sorprendió a los conductores de En boca de todos por el look que utilizó Flavia Laos en su ingreso a Divas EEG. La expareja de Nicola Porcella criticó los zapatos que eligió la enamorada de Patricio Parodi.

"No me gustó todo el look completo. Es hermosa, pero no me gustó el look completo. Los tacos no iban con el vestido tan bonito que llevaba, eran demasiado grandes y exagerado. Los tacos no van", sentenció Romina Lozano.

