Sheyla Rojas aclaró: "No estoy embarazada"

Sheyla Rojas terminó con los crecientes rumores de un posible embarazo y desmintió que se convierta nuevamente en mamá. En una transmisión en vivo de Instagram, la conductora dio una explicación a todos sus seguidores.

"No estoy embarazada chicos, no estoy embarazada, y créanme el día que yo sepa que estoy embarazada obviamente voy a dar la primicia y la primera en contarlo voy a ser yo", dijo Sheyla Rojas, quien no solo mostró su pancita, sino que reveló uno de sus secretos.

"No tengo panza, no estoy embarazada, no estoy gorda. Para todos los que me preguntan por qué me cojo la barriga, como han visto en mis videos, es porque hago un previo calentamiento antes de salir en el programa en vivo para no tener mi voz de pito y mejorarla, al menos un poquito", detalló Sheyla Rojas en Instagram.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!