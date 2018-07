Patricio Parodi: ¿Qué dijo Sheyla Rojas tras cancelar su entrevista?

Sheyla Rojas prometió estar en la secuencia "Pato al agua" de Patricio Parodi; sin embargo, la conductora por segunda vez no acudió a la entrevistada pactada en En boca de todos.

"No tengo nada que hablar, agradezco la invitación pero yo creo que no hay nada más que decir realmente", declaró la exguerrera. La actitud de Sheyla Rojas fue porque no le gustó nada la broma de Patricio Parodi en Esto es Guerra.

Patricio Parodi, al ver que su broma fue malinterpretada, se disculpó para enmendar lo expresado. "Si le molestó algo que dije le pido perdón a ella, a las personas involucradas también, jamás haría algo para que se sienta mal ni ella ni querer perjudicar a ella o hacerle sentir incómoda", dijo para En boca de todos.

