En el pasado programa de Esto es guerra, Sheyla Rojas y Patricio Parodi tuvieron fuerte discusión en vivo que dejó impactados a todos. La conductora tildó de "pinocho" al guerrero y él no dudó en decirle que no cumple con su palabra al no aceptar ir a su secuencia en "En boca de todos".

