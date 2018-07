Patricio Parodi y Amy Gutiérrez: Paula Arias hizo esta advertencia al guerrero.

Las integrantes de Son Tentación estuvieron la semana pasada en el programa y luego que Patricio Parodi hizo el gusto de Ignacio Baladán por Asmir Young, el uruguayo no dudó en también delatar a su amigo con Amy Gutiérrez.

"Estaba pidiendo su Instagram, estábamos con la gente de producción que no me deja mentir, y ahí por lo que sé sí pidió el número, por lo que sé se están mensajeando", contó Ignacio Baladán.

Pero parece que a quien no le hizo mucha gracia el encuentro fue a Paula Arias. "Mis peques ahora están alborotando. Primero (Patricio) tiene que preguntar acá a la mamá, puede ser que de ahí la invite como a las argentinas y que ella sea como un paseo más. No, no, no", advirtió la líder de Son Tentación.

Al ser consultado Patricio Parodi, no descartó seguir conociendo a Amy Gutiérrez. "Las cinco chicas que están ahí me parecen muy guapas, pero más que guapas me parecen súper talentosas. Por qué no conocerla, es una gran cantante, tiene una voz muy linda, pero que eso fluya, yo no voy a obligar nada", dijo el guerrero.

