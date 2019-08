Sheyla Rojas: ¿Flavia Laos se molestó porque llamó "suegrita" a mamá de Patricio Parodi?

Patricio Parodi estuvo en la secuencia de "La sabrosura de Vanessa Terkes" donde le preguntaron sobre el mensaje que le envió Sheyla Rojas a su mamá Verónica Costa en respuesta a su saludo por su cumpleaños. ¿Flavia Laos se habrá puesto celosa?

"Todavía no hablo con Flavia. No sé si no me está escribiendo porque está molesta o porque está trabajando. No por mi ex, ella es celosa en general. Flavia Laos sabe la amistad que tiene mi mamá con Sheyla Rojas y que se llevan súper bien e incluso a veces se juntan para tomar un té", comentó Patricio Parodi.

