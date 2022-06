¿Shakira confirma infidelidad de Gerard Piqué con la letra de "Te felicito"?

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación después de 12 años de relación con un comunicado en conjunto que emitieron el último fin de semana. Aunque aún no se conoce el motivo de la ruptura, en los últimos días se habló de una supuesta infidelidad del futbolista , inclusive las portadas afirman que la cantante le dediquó su tema "Te felicito" .

" Es una mujer enamorada a la que su compañero de vida le ha fallado. Ella se enamoró de un niño que ha estado más enamorada ella de él, pero ha visto que nunca ha madurado, por eso jamás se casó con él y en intervenciones públicas, cuando le preguntaron por qué no se casaba, ella lo ha dicho, ella quería que Piqué estuviera atento , que nunca la viera como algo fijo, que fuera siempre la chica a la que tenía que conquistar", agregó el periodista deportivo en un enlace con En boca de todos .

"Por eso nunca se ha casado, nunca ha adquirido un compromiso, porque sabe, y siempre ha sabido, que Gerard Piqué es incapaz de tener un compromiso sólido emocionalmente, no era un negocio, no me comparen a Gerard Piqué empresario con Gerard Piqué compañero sentimental", explicó Roberto Antolín sobre el por qué Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron.