Carlos Vives habló en exclusiva con Ethel Pozo acerca del concierto que presentó en Lima y, una de las preguntas, fue sobre el "like" que dio a la reciente foto de Clara Chía y Gerard Piqué. El cantante quedó sorprendido y reveló que su community manager cometió un error, pues él no estaba enterado de lo sucedido. Expresó que no traicionó a Shakira.