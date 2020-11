Samahara Lobatón conmueve con foto de cinco generaciones de su familia

La hija de Melissa Klug está muy agradecida de que Xianna esté en los brazos de su tatarabuela.

Samahara Lobatón visitó hace algunos días En boca de todos para hablar de sus primeros días como madre. Además, mostró una tierna foto donde aparecen su mamá Melissa Klug, su abuela Liliana y su bisabuela Angelita cargando a su hija Xianna.

"En verdad no creía, pero sí, me cambió la vida, estoy enamorada de mi hija, es lo más hermoso que me ha pasado, la miro y no puedo creer lo perfecta que puede ser, en verdad es el sentimiento que una mamá tiene", declaró Samahara Lobatón sobre su experiencia como mamá primeriza.

Samahara Lobatón mostró su figura tras dos semanas de dar a luz