Roberto Martínez: "A Tula Rodríguez no le queda mal el rubio"

¿Tula Rodríguez le tiene miedo a ser rubia? La conductora fue sorprendida por la producción de En boca de todos con una imagen donde luce su cabello del mencionado color.

"No me queda, fatal, fatal", afirmó Tula Rodríguez, quien tuvo la opinión de Roberto Martínez, en ese momento en un enlace con el programa. "De ti depende que así no se presente en televisión", pidió Ricardo Rondón al exfutbolista.

"No le queda mal, lo que pasa es que es una aplicación, pero yo quiero que ella cumpla cuando pierda, que cumpla, que vaya y que en cámaras se tiña el pelo de rubio para ver cómo le queda", fue la contundente declaración de Roberto Martínez.

