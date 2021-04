Reinaldo Dos Santos sentenció la relación entre Alessandra Fuller y Diego Rodríguez

La bella actriz habría iniciado una relación con el exintegrante de EEG, pero el vidente no vio un buen futuro para la pareja.

Reinaldo Dos Santos sentenció la supuesta relación entre Alessandra Fuller y Diego Rodríguez luego que la actriz fue captada besando apasionadamente a un joven. La bella modelo habría iniciado una relación con el exintegrante de Esto es guerra, pero el vidente no vio un buen futuro para la pareja.

"Comienza bien, pero no funcionará. Es un amor de ahora, pasará como las lluvias de verano", reveló el "Profeta de América" y no dudó en acotar que ambos son personas muy temperamentales y por eso no funcionará su romance. Los conductores lamentaron las predicciones del vidente.

