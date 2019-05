Reinaldo Dos Santos afirmó que Perú perdería frente a Brasil y el Cuy lo botó del set

Reinaldo Dos Santos afirmó que Perú perdería frente a Brasil en En Boca De todos. Esta predicción no le gustó para nada al cuy, quien tomó radical decisión.

"El 22 de junio Perú juega con Brasil ¿Le ganamos o no le ganamos?", preguntó Ricardo Rondón. "Pierde 2-0", respondió enfático el profeta de América, luego agregó "No me hagan caso, lo estoy diciendo con el corazón".

El cuy de En Boca de Todos al escuchar esta predicción buscó al brasileño e intentó botarlo del set. Obviamente todo formó parte de la broma del momento.