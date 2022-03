Perú vs Uruguay: Hincha peruano vendió anillo de compromiso y su novia decidió terminar la relación

El hincha peruano hace todo por ver a su selección y esta vez fue un hombre que no dudó en decir una mentira que tuvo un desenlace terrible en su relación sentimental.

“Yo me iba a casar el otro mes, yo ya había comprado el anillo y mi novia se enteró que yo ya había comprado el anillo porque le dije ‘amor, hay que posponerlo porque me ha salido un trabajo en la mina’ le dije, y hoy se enteró que estaba en Uruguay y le tuve que decir la verdad. Era el partido o la novia, y ahora me ha terminado y lo peor que le tuve que decir la verdad”, comentó el novio que pospuso el matrimonio.