Tula Rodríguez se conmueve al recordar a su mamá: “Fue una madre presente durante el colegio”

“Yo puedo felicitar a tu madre porque ha sido una persona porque ha sido una madre presente, no ha sido una madre ausente y ahí están los resultados. Toda la vida te dije nunca pierdas tus sueños, toda la vida y así es, no solamente ella sino tantos niños han salido adelante y son grandes profesionales, cada uno en lo que le gusta (…) Tengo tantas anécdotas con esta niña porque su madre era una persona que siempre estaba al pie colaborando conmigo, trabajando para el bien no solo de ella, sino también de todo el grupo del aula”, comentó la profesora Gladys.