Patricio Parodi: ¿Qué dijo sobre rumores de Flavia Laos y Pablo Heredia?

Las reciente declaraciones de Karen Dejo sobre una posible romance entre Flavia Laos y Pablo Heredia han provocado que muchos se pronuncien sobre el comentado tema, uno de ellos fue Patricio Parodi.

El integrante de Esto es guerra fue consultado acerca de eso y señaló que la declaración lo sorprendió y aunque los ha visto juntos con un grupo de amigos recientemente en un concierto eventos no vio nada fuera de normal.

"No es mi círculo social. Yo no tengo una amistad con Pablo, con Flavia tampoco, no tengo una comunicación fluída, la veo muy rara vez", dijo.

Al preguntarle si se diera una relación, Patricio contestó: "Los terceros salen sobrando, no me atrevería a comentar."

