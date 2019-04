Patricio Parodi: ¿Angie Arizaga envió foto de Sheyla Rojas en bikini?

Angie Arizaga se presentó en la sección "Pato on the beach" de Patricio Parodi en donde respondió preguntas picantes. Una de ella fue la siguiente: ¿Le enviaste fotos de Sheyla Rojas en bikini a un caballero?

"Yo no soy de responder nunca, me pongo seria porque me incomoda muchìsimo estar respondiendo a chismes porque son chismes, no le he mandado ninguna imagen a nadie, hablan sin pruebas ni fundamentos, yo solo quiero que mis amigas estén tranquilas y felices, si me voy a la playa con ellas no tiene nada malo", aclaró la conductora de Estás en Todas.