Néstor Villanueva: "Florcita es quien no quiere reconciliarse, yo sí luché por mi matrimonio"

Florcita Polo y Néstor Villanueva se separaron hace algunos meses y, según Reinaldo Dos Santos, la que no quiere reconciliarse es la presentadora. El cantante afirmó que hay una conversación pendiente con su aún esposa, pero ella sigue en negativa.

"He buscado por todos lados conversar y no he tenido una respuesta. no quiere hablar conmigo. Yo creo que falta sentarnos y conversar las cosas como son. En una relación pienso que ambos tienen que poner mucho de su parte y cuando uno quiere sacar adelante a la familia se conversa y superan", dijo Néstor Villanueva.

El yerno de Susy Díaz también aclaró que no abandonó la relación con Flor Polo Díaz. "Yo en ningún momento abandoné nada, he luchado por mi matrimonio, he luchado por mi familia, he dado todo lo que he podido y lo he hecho de corazón", declaró en En boca de todos.