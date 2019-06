Natalie Vértiz inauguró su tercer salón de belleza con Yaco Eskenazi

¡Más unidos que nunca! Natalie Vértiz presentó en En boca de todos su nuevo local de belleza junto a Yaco Eskenazi, con quien decidió fusionar su salón y la barbería de él para bienestar de sus clientes.

"Mi familia siempre está unida. Mi papá es mi socio y me siento bendecida porque es mi tercer salón", contó muy emocionada.

La ex conductora de América Espectáculos también se mostró feliz por su incursión en la actuación con su personaje Mimi en la segunda temporada de Los Vílchez.

"Es una nueva oportunidad. Nunca he hecho ficción, pero lo he tomado con mucha humildad", comentó la ex reina de belleza.

