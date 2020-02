Michelle Soifer reaccionó así al ver su antes y después

Michelle Soifer se presentó en En boca de todos luciendo un cambio radical en su figura. "Hay que reconocer que cada día que está pasando estás hecha un monumento, una figurita, porque de verdad no eras así", le dijo Ricardo Rondón.

El conductor del programa elogió la figura de Michelle Soifer y luego mostró su antes, donde se notaban sus kilos de más. "No, no, no, tranquilo, tranquilo", pidió la cantante, pero no pudo evitar que muestren sus fotos pasadas.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!