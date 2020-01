¿Jazmín Pinedo condicionó su contrato para que Michelle Soifer no sea “Guerrera”?

Jazmín Pinedo fue consultada por los conductores de En boca de todos si en su contrato se puso como condición que Michelle Soifer no integre el equipo de los "Guerreros" para no cruzarse en el programa. ¿Qué dijo la conductora de EEG?

"Es mentira. Hemos conversado y todo está muy bien. De hecho me encantaría tenerla en mi equipo. Me parece que es una chica aguerrida, con mucha fuerza y defensa. ¿Por qué no me gustaría? No somos amigas, eso es clarísimo, pero hemos conversado y hay una buena relación. Ya pasaron siete años", acotó Jazmín Pinedo.

