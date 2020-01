Jazmín Pinedo y Michelle Soifer pusieron fin a sus conflictos con cálido abrazo

La conductora y la competidora aclararon la situación entre ellas.

¡De nuevo juntas! Después de mucho tiempo, Jazmín Pinedo y Michelle Soifer se volvieron a encontrar en un set de televisión y esta vez con una clara convicción tras dejar atrás sus polémicos enfrentamientos en el reality.

La competidora fue la primera en hacer la aclaración al dirigirse sobre todos a sus fans para manifestar que ya no tiene incovenientes en trabajar junto a la nueva conductora del programa.

"Voy a hablar por mí. Estoy muy contenta de estar de vuelta en Esto es guerra y no tengo ningún problema en absoluto con Jazmín Pinedo. Estoy feliz de regresar y ver a compañeros antiguos. Tampoco tengo ningún problema con Gino Assereto; estábamos muy jóvenes, discutíamos mucho y creo que hoy cada uno está en una etapa de su vida muy bonita. Me da muchísimo gusto que estés aquí y creo que va a ser una temporada muy bonita", dijo la popular Michi para luego darle un cálido abrazo.

Por su parte, la Chinita asintió a las palabras de Michelle y también dejó su mensaje: "Definitivamente, hubo cosas que sucedieron a las que entrar en detalles no sería apropiado. Me pareció un importante mensaje, hay mucha gente que se quedó todavía se siente tocada por una situación que ya no existe y creo que es súper importante dejarlo en claro y creo que después de esto ya no hay nada más que decir".

