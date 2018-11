¿Michelle Soifer no quiso amistarse con Coto Hernández?

Michelle Soifer se presentó en el programa En boca de todos y fue sorprendida con un video de Coto Hernández, quien demostró que también es fan de la cantante y quiere que no sea eliminada en el reality El dúo perfecto.

Sin embargo, la actitud del costarricense no convenció a Michelle Soifer, quien además se "quedó dormida" al ver las imágenes. La presentadora, por el contrario, se incomodó y aclaró por qué no quiere amistarse con el modelo.

"Lo único que voy a decir es que no se está respetando lo que yo siento o quiero. Yo le fui clara en Esto es Guerra, dijimos las cosas tal cual, en algún momento Dios decidirá, pero yo no quiero incentivar esas cosas porque me da muchísima pena", dijo Michelle Soifer.

Por su parte, Coto Hernández dijo que no tiene ningún problema en darle su apoyo a la cantante. "Si en algún momento Dios va a disponer que nosotros retomemos la amistad, así pasará", afirmó el costarricense.

