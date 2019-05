Melissa Klug ¿Coto Hernández se ha convertido en su paño de lágrimas?

¿Coto Hernández se ha convertido en el paño de lágrimas de Melissa Klug? fue la pregunta que hizo Patricio Parodi en el segmento "Pato on the beach" de En boca de todos.

Mira también: Melissa Klug aclaró si le dedicó "señor mentira" a Ítalo Valcárcel

Melissa Klug aclaró "Coto es mi amigo de hace años, yo no necesito de ningún paño de lágrimas, no estoy en búsqueda. Una ruptura da pena, es triste, no estoy bien, pero la vida continúa para ambos y si salgo a algun lugar con amigos eso no quiere decir que yo los esté usando como paño de lágrimas".

Mira también: Ivana copia el look de Melissa Klug