Melissa Klug aclaró si le dedicó "Señor mentira" a Ítalo Valcárcel

Melissa Klug visitó el programa En boca de todos y habló sobre el fin de su relación con Ítalo Valcárcel. La empresaria aclaró si le dedicó la canción "Señor mentira" de Daniela Darcourt, como se especuló en algunos medios.

"¿Es verdad que ahora tu himno es 'Señor mentira' porque le habrías descubierto una infidelidad a Ítalo Valcárcel?", le preguntaron a Melissa Klug, quien respondió que publicó un video cantando ese tema porque simplemente le gusta.

"Yo soy chalaca, me encanta la salsa, me encantan las canciones de Josimar, me encantan las canciones de Daniela Darcourt, ahora la de Kate Candela esa canción 'Tu falta de querer', entonces qué, tampoco me quiere", explicó Melissa Klug, quien se animó a cantar en vivo parte de "Señor mentira".

