Marianita Espinoza conoció a "Daniel" de Junta de vecinos: "Desde que te vi, mi corazón volvió a latir"

"Yo quiero decir algo mirándote a esos ojos, color celestes, Chris, desde el momento que te vi, me he dado cuenta que mi corazoncito vuelve a latir. Eres muy interesante, eres sencillo que es lo más lindo, aparte me encanta y es un plus que seas de Piura, porque si en algún momento hago una novela, me encantaría que tú seas mi príncipe azul", confesó Marianita Espinoza, quien recibió un tierno beso de Chris Mur en su mano.