Leonard León a sus vecinos: "No estén con pánico, yo no saldré de mi departamento"

Leonard León respondió después que lo acusaran de salir irresponsablemente de su departamento estando enfermo de coronavirus. El cantante envió un mensaje a sus vecinos del condominio donde reside en San Miguel y afirmó que jamás los expondría al contagio.

"Yo le digo a todos mis vecinos que no estén con miedo, no estén con pánico, yo no voy a salir de mi departamento. Si dicen que yo no he contestado es porque yo quiero estar totalmente alejado, quiero estar tranquilo acá", declaró el cumbiambero en un enlace con En boca de todos.

Además, Leonard León contó que se encuentra bien y está 'totalmente encerrado'. "Jamás expondría a todos ustedes a que se puedan infectar de este terrible virus. Les doy mi palabra, de caballero, de persona, y en mí recae toda la responsabilidad si yo estoy faltando a mi verdad", aseguró.

Todos los episodios de En boca de todos en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!