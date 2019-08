"Keiko Fujimori no va a salir por ahora", aseguró Reinaldo Dos Santos

¡Tajante! Reinaldo Dos Santos hizo un enlace en vivo con En boca de todos y respondió qué sucederá con los políticos peruanos que enfrentan procesos judiciales como es el caso de Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva hace casi un año.

De acuerdo a lo dicho por el vidente brasileño, la ex candidata presidencial permanecerá aún sin libertad, además de mencionar cuál sería la opción para salir.

"Keiko no va a salir por ahora. La única posibilidad de que salga es si Kenji (Fujimori) sea candidato presidencial, si él no es, ella no va a salir", aseguró Reinaldo Dos Santos.

¿Qué dijo de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el Congreso?

