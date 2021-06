Karla Tarazona reveló que le regaló a su esposo Rafael Fernández zapatillas con GPS

Karla Tarazona aclaró que la comunicación es lo más importante en su relación con Rafael Fernández.

Karla Tarazona confesó todos los secretos sobre su relación con Rafael Fernández en "La boca que provoca" de En boca de todos y respondió que a su esposo no le ha puesto un GPS incorporado para tenerlo bien chequedo.

"No le he puesto GPS, pero yo creo que más que GPS la comunicación es importante. Por ejemplo, hace unos meses le regalé una zapatilla que tenía Bluetooth, ay yo le he dicho que tenía Bluetooth, pero la verdad tiene GPS", reveló Karla Tarazona ante las risas de Rafael Fernández.

