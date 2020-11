Isabel Acevedo sobre Renzo Costa: "Estamos saliendo como amigos"

Isabel Acevedo aseguró que Renzo Costa no le agrada más que como amigo y además no lo conoce mucho.

Isabel Acevedo se presentó en En boca de todos y le preguntaron directamente si sale con Renzo Costa. "Estamos saliendo, pero como amigos, todo como amigos, no es que yo salga con él", aclaró la bailarina.

"Lo que pasa es que estamos en el mismo círculo de amigos", agregó Isabel Acevedo, quien también respondió si Renzo Costa le interesa como hombre. "La verdad no lo conozco mucho. Cuando nos hemos reunido hemos podido conversar un poco, pero no es que me comunique con él a cada rato por teléfono", dijo sobre su relación amical con Renzo Costa.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!