La India confesó que no quiso ofender a Yahaira Plasencia al decirle "vedette"

¡Aclarado! La India estuvo en el último programa de En boca de todos y aclaró que nunca quiso ofender a Yahaira Plasencia al decirle "vedette". La cantante internacional aseguró que no sabía que dicha palabra sería mal interpretada en nuestro país.

"Yo vengo de un país diferente, que quizás estas palabras en Puerto Rico no son ofensivas, decir vedette es decir una bailarina no es ofensivo. Pero parece ser que el mundo se ofendió con algo que no es feo porque es decir talentosa", expresó lamentada La India.

