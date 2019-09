La India sobre Yahaira Plasencia: "Decir vedette no es ofensivo"

¡No dije nada malo! La India visitó el set de En boca de todos y se refirió a las declaraciones que hizo sobre Yahaira Plasencia hace algunos meses. Como se recuerda, la reconocida salsera calificó a la cantante peruana como "vedette" y provocó la polémica.

"Yo vengo de un país diferente, que quizá ciertas palabras en Puerto Rico no son ofensivas. Decir vedette es decir que es una bailarina, no es ofensivo, pero parece ser que el mundo se ofendió con algo que no es feo", detalló La India.

La cantante puertorriqueña, conocida como "La Princesa de la Salsa", explicó que su única intención fue decir que Yahaira Plasencia le parece una intérprete talentosa porque es una artista completa.

"Decir vedette no es una palabra fea en Puerto Rico, pero me dijo Andrés, mi esposo, que acá esa palabra es mala y yo no sabía nada. Significa que eres completa, cantas, bailas y haces un poquito de todo, esa una bendición", finalizó La India sobre la salsera peruana.

