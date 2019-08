Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia: Es antipática y le falta humildad

¡Sin filtro! Melissa Klug estuvo en En boca de todos y no tuvo reparos para colocar algunos octógonos sobre la figura de Yahaira Plasencia, entre esos por antipatía y poca humildad, según consideró.

"A mí no me cae, lo he dicho mil veces. Es antipática" comentó la popular Blanca de Chucuito.

Le falta humildad

"Sus declaraciones y comportamiento no son los adecuados para una artista internacional como es. Le falta humildad. Está volando por cielos y no está pisando tierra", aseguró la empresaria.

